’Mini-centrales op de eilanden bouwen’

Het lijkt er op dat vergeten wordt dat minikerncentrales dan ook gereed zijn en zo'n oplossing ogenschijnlijk "kort door de bocht" oplossing is. Bouw en levertijd van molens en minicentrales zijn vrijwel gelijk namelijk, plm. 4 tot 5 jaar. Het lijkt erop dat alle (snelle) ontwikelingen van de minikerncentrales volledig buiten beeld is. Deze ontwikkeling ligt niet in het straatje van D66 maar de andere partijen zouden meer toekomstgericht kunnen zijn.

Er is veel voor te zeggen om een minicentrale per eiland te plaatsen. Altijd stroom en 0,0 uitstoot. Vanuit de regering wordt slechts uitgegaan van de jaren oude techniek van windmolens in plaats van naar de toekomst te kijken.

Het zou een prachtig proefproject kunnen zijn voor een van de eilanden. Dan ook is de aanleg van een kabel dwars door het eiland niet meer nodig. Ik zeg hier: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Jan Wybes, Ruinerwold