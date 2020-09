Brief 1 ’Verdeeldheid VS groter dan ooit’

Deze escalatie loopt nog door tot de verkiezingen in november. Het gaat allang niet meer over het politieoptreden of racisme, maar het gaat veel meer over deze aanstaande verkiezingen. De echte relschoppers nemen het ’s avonds en ’s nachts over met branden en plunderingen. Amerika is dan één groot kruitvat en de onvrede neemt alleen maar toe. Tenslotte gaat het alleen maar om welke rijkaard de volgende president wordt: Joe Biden of Donald Trump? Ze zijn beide oud en steenrijk.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

