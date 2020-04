’Tracing App’ snel vergeten

Bij het ontwerpen van een nieuwe test op medisch gebied is de centrale vraag altijd of de test meet wat je wilt weten. Je wilt weten of iemand ziek is, en je meet de temperatuur in het oor. De thermometer is een goede test, omdat een gezond persoon zeker geen lichaamstemperatuur boven de 40 graden heeft. Als een test niet nauwkeurig is spreek je van vals negatieven en vals positieven. Vals negatief is als de test zegt dat er niets aan de hand is terwijl er wel iets is, vals positief is als de test een uitslag geeft terwijl er niets is.