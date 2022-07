Uitslag Stelling: ’Hysterie om 2 dagen hitte’

Veel, vooral oudere, respondenten hebben herinneringen aan warme zomers. „Er zijn in het verleden ook zomers geweest waar het heter was dan nu. Ik weet nog dat wij in de jaren ’70 op het balkon sliepen vanwege de warmte. We moeten ons niet zo enorm aanstellen. We zijn een land van zeurende softies geworden.” En een andere criticus merkt op: „Wat een hype en hysterie. Iedere zomer heb je een paar warmere dagen. Dat maak ik al 70 jaar mee. Nu wordt dat uitgebreid besproken op tv en kleuren de weerkaarten vuurrood. NPO en KNMI helpen de regering bij deze onzin.”

Dat de extreme warmte in Nederland, maar ook elders in Europa, verband kan houden met de opwarming van de aarde wil er bij de meeste deelnemers niet in. „In mijn 70-jarige ervaringen zijn er ook al veel hittegolven geweest en is dit een poging om paniek te zaaien ten gunste van de klimaatgekkies”, klinkt het afkeurend. Een ander is nog stelliger: „Extreem weer is van alle tijden. Klimaatalarmisten vinden dat al het extreme weer komt door de opwarming van de aarde. Probeer de ’Klimaatkerk’ af te koelen voordat wij miljarden euro’s in een zinloze bodemloze put storten. Zij zijn de grootste bedreiging voor ons land op dit moment.”

Een enkeling wijst op een ander natuurfenomeen, dat het klimaat in de hele wereld kan beïnvloeden: „In de 80’er jaren hebben we ook een aantal kurkdroge hete zomers gehad, het weer wisselt elke dag en elk jaar. Maar er is nu een zware El Nino gaande.”

Dat er slechts twee dagen extreme warmte wordt verwacht, is voor velen een reden temeer om te twijfelen aan klimaatopwarming. Hoe het ook zij, velen nemen wel voorzorgsmaatregelen om de warmte te ontlopen. Zo adviseert een respondent: „Ramen en deuren gesloten houden, pas ’s avonds en ’s nachts luchten. Voor het overige: de zonneschermen neer, die wel aan de buitenkant moeten zitten. Dan blijft het in huis echt wel dragelijk. Boodschappen 's morgens vroeg doen. Zo is het zo weer woensdag en dan gaan we weer terug naar normalere temperaturen.” En een andere deelnemer wijst op het belang van relaxen. „Gewoon binnen blijven. Boodschappen zijn al in huis voor de komende dagen. Ventilator aan en niks doen. Boekje lezen, puzzelen. Maak je niet druk, woensdag is het al weer over”, tipt een respondent, die blij is om nu niet te hoeven werken.

Voor werknemers die deze dagen wel aan de slag moeten, zou, voor zover mogelijk, een tropenrooster moeten gelden, vindt het gros van de deelnemers. Dat betekent vroeg aan het werk en eerder stoppen in de namiddag, wanneer de zon het felst schijnt en de temperatuur op z’n hoogst is. De meeste werkenden, die op pad gaan, treffen ook voorzorgsmaatregelen, als niet te warme kleding aan en ze nemen water mee.

De meesten verwachten in de toekomst meer hittegolven en zouden graag zien dat bouwondernemers huizen niet alleen klimaatneutraal maken, maar ook warmte- of hittebestendig. Dat betekent o.m. veel meer inzetten op zonwering, groene daken en zonwerend glas, naast de eventuele aanleg van airco’s.