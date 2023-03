Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Mijn jeugdheld Wim de Bie

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Het moet een afstand van vier meter zijn geweest. Dichter bij mijn jeugdheld Wim de Bie ben ik niet geweest. Het was tien jaar geleden op een fototentoonstelling over bekende Hagenaars en Hagenezen. Ik wist dat De Bie geportretteerd was en de kans dat ik hem daar tegen het lijf zou lopen, zorgde bij mij op voorhand voor lichte paniek. Maar niet gaan, was geen optie.