’Nederland braafste jongetje van de klas’

Deze heren hebben dus lak aan de Nederlandse minister door haar zo te schofferen, terwijl minister Helder op eieren loopt door achter haar sjaal een klein Onelove-speldje te dragen om vooral maar niet te provoceren. Nederland dus opnieuw als braafste jongetje van de klas die altijd achteraan staan als er een statement gemaakt moet worden of als onze nationale belangen moeten worden verdedigd. Maar wel consequent vooraan staat als er betaald moet worden of als er excuses gemaakt moeten worden voor iets waar je zelf niets aan kan doen.

Het beeld klopt dus gewoon en onze politici lijken er zelfs trots op. Ik schaam me echter dood en erger me groen en geel aan hoe met name het kabinet met onze belangen en vooral ook met ons belastinggeld om gaat.

Jan Pronk, Beverwijk