’Helmplicht voor e-bike is betutteling’

Een maand nadat ik een elektrische snorscooter kocht verscheen het bericht in de media dat er een landelijke verplichting tot het dragen van een valhelm zou komen. Mede om die reden heb ik hem onlangs verkocht en voor mijn vrouw en mij twee elektrische fietsen aangeschaft.

En weer precies een maand later, je kon er op wachten, berichten over een helmplicht voor de e-bike. In deze rubriek lees ik reacties van mensen die dat een prima idee vinden en aangeven zelf uit eigen keuze al een fietshelm te dragen. Prima, dat respecteer ik, maar laat het een eigen keuze blijven! Als de fietshelm voor de e-bike werkelijk verplicht wordt zal deze het lot van de scooter volgen en ga ik alles maar weer met de auto doen. Straks moeten we ook nog verplicht wandelen met valbescherming of zelfs met een rollator, hou toch eens op met deze betutteling!

R. Kriek

Almere