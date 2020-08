’Gedupeerden toeslagen niet in de kou laten staan’

Eerst belooft men ze van alles om ze vervolgens in de kou te laten staan. Ik wil er best begrip voor opbrengen dat een en ander uitgezocht moet worden. Maar mensen die, al dan niet moedwillig, door de Nederlandse Belastingdienst, in het nauw zijn gedreven in de kou laten staan is onbegrijpelijk.

Men is in staat om naar redelijkheid en billijkheid voor ieder individu te bepalen wat bij benadering hen toekomt. Regel dat gewoon. En mocht het dan zo zijn dat één of enkele personen iets meer hebben ontvangen dan waar zij recht op hebben? Het zij zo.

Laat deze mensen niet langer in deze ellende achter en handel dit eens en vooral af! Vóór het einde van 2020. Laat zien dat u, mevrouw Van Huffelen, een empathisch mens bent.

Cor Veen,

Nijkerk