’Horendol van advies overheid’

Wat is er gebeurd met de Nederlander? Blijkbaar wordt verondersteld dat hij niet meer in staat is om te bedenken wat te doen als zijn leefomstandigheden iets veranderen. We krijgen het advies dat het bij hoge temperaturen ongemeen warm kan zijn. Beter geen dikke kleren aantrekken! In de zon kan je verbranden, maar daar zijn smeerseltjes voor.

Zo ook, wat je nu wel en niet moet doen om tijdens warme nachten toch te kunnen slapen. Niet koud, maar lauw douchen, is het beste advies.

Hetzelfde gebeurt bij ander weer. Code rood, code geel, als het stormt kun je last van de wind hebben, zet je spullen vast.

Recent kwam het bericht dat de overheid ons eten veel beter moet controleren. Blijkbaar steken wij alles zomaar in onze mond.

Zijn er geen Nederlanders meer met een gezond boerenverstand, die zelf na kunnen denken hoe zich te gedragen en op veranderingen te reageren? Of is het iets om die veelheid aan adviesorganen van de overheid toch een schijn van nuttigheid mee te geven?

Jan Oosterhof, Hellendoorn