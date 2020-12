Uitslag Stelling: ’School besmettingshaard’

Volgens velen is er veel te lang gewacht met het nemen van deze drastische maatregel. „Dit had voor en na de herfstvakantie al moeten gebeuren. Dan hadden we nu geen lockdown gehad”, klinkt het. En: „Op scholen komen heel veel besmettingen voor. We hebben nu geen tijd voor een 'halve lockdown' met allerlei uitzonderingen”. Iemand anders vindt het ’een uitstekend besluit’. „Nu hoeven ouders niet naar school waar ze elkaar besmetten.”

Velen zijn ervan overtuigd dat (jonge) kinderen het virus wel degelijk doorgeven. „Ook kinderen kunnen corona verspreiden. Verder schept sluiting duidelijkheid. Veel ouders hebben dit aan hun eigenwijze gedrag te danken. Ga maar eens kijken hoe het eraan toe gaat bij het brengen en halen van kinderen”, weet een stemmer.

Er lijkt binnen deze groep dan ook weinig medeleven te zijn voor de thuiswerkende ouders: „Prima dat scholen dichtgaan. En nu ook echt thuishouden die kinderen en niet meenemen naar bijvoorbeeld de supermarkt. Ouders moeten zich meer inzetten om hun kinderen te begeleiden met onderwijs.” Velen denken dan ook dat afstandsonderwijs prima kan werken en „van die paar weekjes extra vrij krijgen kinderen echt geen levenslang trauma of leerachterstand”.

Daar denkt ongeveer een derde heel anders over. Deze groep vindt de maatregel disproportioneel zwaar ten opzichte van het effect ervan. Het nieuws sloeg bij velen van hen dan ook in als een bom: „Mijn kind is enig kind en vriendjes wonen ver. Hij barstte echt in tranen uit toen hij het hoorde.”

Ook ouders met essentiële beroepen, die recht hebben op noodopvang, maken zich zorgen: „Zelf werk ik in de zorg, dus gaan ze naar de noodopvang. Daar wordt niets aan huiswerk gedaan. Dus als wij ’s avonds thuiskomen moet de oudste daarna gewoon nog 5 uur huiswerk maken. Dat is niet te doen. Waardoor er achterstanden ontstaan.”

Niet alleen de leerachterstanden zijn problematisch, maar ook sociale problemen liggen op de loer: „Nu worden kinderen gedwongen thuis te zitten met werkende ouders. Ook kunnen ze amper buiten spelen in de winter. Dit zorgt voor spanningen en stress.” „Inderdaad problematisch”, gaat iemand verder. ”Zeker in achterstandswijken waar mensen toch al op elkaar wonen.” Een ander leeft mee: „Stel je voor, twee thuiswerkende ouders met drie kleine kinderen in een flatje. Dat gaat verkeerd.”

Om de schade enigszins te beperken hadden kinderdagverblijven en basisscholen open moeten blijven, stelt 38 procent. „Voor de basisscholen is online onderwijs gewoon niet zelfstandig te doen. En er zijn zat ouders die hierbij niet willen of kunnen helpen.” De uitleg van Hugo de Jonge dat hiertoe is besloten om ouders meer thuis te laten werken is volgens 44 procent absurd. „Kinderen inzetten als chantagemiddel. Een heel slechte reden. Scholen sluiten mag alleen een optie zijn als dat ook zwaar meeweegt in het tegengaan van besmettingen.” Want: „Meer thuis werken met kleintjes om je heen? Komt Hugo soms oppassen dan?”