Brief 1: ’Er is geen ruimte hier voor de wolf’

De wolf is een beschermde diersoort die nu Nederland bereikt heeft en al voor veel ellende gezorgd heeft. Milieuactiegroep Faunabeheer heeft alarm geslagen en heeft er 16.000 euro tipgeld voor over om de dader van de ’moord’ op de wolf die in Stroe kortgeleden gevonden is op te sporen.

Dit alles is erg belangrijk voor die groep omdat ze zich zorgen maakt over de demonisering van de wolf. Dat ons land geen leefruimte heeft voor de wolf, is blijkbaar niet belangrijk en dat onze fauna ernstig verstoord wordt op de Veluwe is ook niet bespreekbaar. De veiligheid voor de mens staat hierbij dus op de derde plaats.

Waar haalt de milieuactiegroep De Faunabescherming het geld vandaan om dit tipgeld uit te loven? Van de argeloze burger die geld stort op hun rekening onder het mom de fauna te beschermen? Wat een waanzin.

Mevr.Brugman, Lelystad

