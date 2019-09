Assen beter voor F1-fans

Gelukkig was de camping op loopafstand van het circuit en bood de benenwagen uitkomst. Dat is bij Zandvoort niet het geval, er is niets op loopafstand. Maar Dutch Grand Prix-directeur Jan Lammers ziet geen problemen, er is immers drie kilometer strand om de hoek. Wat hij daarmee wil is mij een raadsel. In het mulle zandstrand kun je helemaal niets met honderdduizenden racefans. Het was beter geweest als Assen de GP had mogen organiseren.

Rob Koelewijn,

Lisse