Uitslag Stelling: ’Fort Europa afgrendelen’

Een deelnemer meent dat zoiets veel illegale instroom voorkomt: „Maar je moet wel strenge bewaking hebben. In feite creëer je daarmee weer een soort nieuwe Berlijnse Muur.” Een andere gelooft: ,,Ik ben bang dat dit de enige oplossing is. Maar ik ben ook bang dat andere Europese landen hierdoor verzuimen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.”

Naar schatting is slechts een derde van de migranten daadwerkelijk op de vlucht voor oorlog of politieke vervolging. Een meerderheid van de respondenten denkt dat het mogelijk is om economische vluchtelingen te selecteren. ,,Er moet een ontmoedigingsbeleid komen, door gelukszoekers linea recta terug te sturen naar hun eigen land”, klinkt het. Iemand anders gelooft daarbij in hulp in de landen zelf, zodat potentiële economische vluchtelingen minder reden hebben om te vluchten naar Europa.

Twee derde van de stemmers vindt het begrijpelijk dat vluchtelingen vanwege economische redenen onze kant op komen. Een deelnemer stelt: ,,Dat ze komen, is begrijpelijk maar door ons niet gewenst. Als we hen door een hek kunnen tegenhouden, dan kunnen we misschien ook die misdadige mensensmokkelaars eens een keer dwars zitten.”

Toch denkt slechts een kwart van de deelnemers dat zo’n hek er binnenkort gaat komen. Een respondent meent: ,,Dit is lastig uitvoerbaar, want hoe lang moet dat hek wel niet worden?” Sommige respondenten vinden het wel een goed idee een hek om alleen Nederland te zetten. ,,Want in EU-verband krijgen ze toch nooit iets voor elkaar”, zegt één van hen.

De meeste respondenten vindt dat vluchtelingen die asiel aanvragen sneller door de asielprocedure moeten gaan. Een respondent schrijft: ,,Het gaat niet om een ’eerlijke’ behandeling, maar of de procedure snel kan gaan. En als het antwoord ’nee’ is, dan meteen vertrekken.” Iemand anders vult aan: ,,Voorkom dat zogenaamde veiligelanders die al in de buurlanden asiel hebben aangevraagd, dit bij ons nog een keer gaan proberen.”

Van de zomer brak er chaos uit in met name het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege een te grote toestroom. Daarop wilde het kabinet voorlopig het nareizen door familieleden stoppen. De Raad van State zette echter een streep door deze plannen. Veruit de meeste respondenten vinden dit jammer. Bijna alle stemmers geloven dat het toch toestaan van nareizen gaat zorgen voor chaos in de vluchtelingenopvang. Een respondent vindt dat nareizen pas moet mogen als de statushouder een baan en een huis heeft. Iemand anders werpt tegen: ,,Iedereen heeft recht op een familieleven, dus ja: iedereen mag zijn familie laten overkomen.”

Driekwart van de respondenten vindt dat het kabinet alles op alles moet zetten om een chaos zoals die van de zomer was te voorkomen. ,,Ter Apel is veel te klein voor zoveel mensen. Er moet veel meer ondersteuning komen voor de mensen die daar werken”, klinkt het. Een andere stemmer meent: ,,We kunnen een klein dorp als Ter Apel hier niet mee blijven belasten.”

Eveneens driekwart omarmt het idee van een Fort Europa. En een evengrote meerderheid vindt daarbij dat de landen aan de buitengrenzen van Europa daarbij beter gefaciliteerd moeten worden door Brussel. ,,Een prima idee. Niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk door goede maatregelen te treffen.”