’Programmamakers de weg kwijt’

IS-strijdster Laura H. was te gast in het programma M. Eerder was Willem Holleeder eregast in het programma College Tour van Twan Huijs. Badr Hari die Coen Everink bijna heeft dood geschopt, zit in allerlei talkshows. Straks denken ze er ook nog over na om Ridouan Taghi in een talkshow te krijgen...

Sommige programmamakers zijn echt de weg kwijt. Deze programma’s worden door veel mensen bekeken en hiermee geven zij absoluut een verkeerd beeld af.

Loes Vanenburg-van Putten