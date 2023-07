’Vliegtuig later laten dalen’

Het verkeersnaderinggebied (zgn.TMA) die de verkeersleiding zich toe-eigent is extreem laag en groot in vergelijking met andere landen. Verkeersvliegtuigen kunnen net zo goed langer 35% hoger blijven tot ze de ’final descent’ starten en dan ook nog een steilere daalhoek hanteren (van 3 graden naar 3,5 graden). Dit zal een merkbaar positief geluidseffect sorteren met nog een kleine bonus in kosten en uitstoot. Daarbij komt dat, door de vloer van de TMA te verhogen, de kleine luchtvaart die niet op Schiphol landt hoger en stiller kan vliegen.

Maarten van Eeghen (o.a. vlieger), Haarlem