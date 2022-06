Brief 2: ’Groene waanideeën over Schiphol’

Is het echt het gebrek aan personeel of de totale incompetentie van de directie, of zit hier een verborgen agenda achter? Het begint er op te lijken dat groene waanideeën zich meester hebben gemaakt van de directie, die door deze chaos moedwillig te creëren het aantal vliegbewegingen drastisch wil verminderen. Anders had er op zijn minst verbetering moeten zijn na zoveel maanden ellende. Het ergste is dat de reiziger de dupe is. Niet te vergeten de reisorganisaties omdat men gewoon niet meer durft te boeken uit angst voor ellende. In de normale wereld was de directie allang de laan uitgestuurd, maar van dit oh zo groene kabinet mogen ze rustig aanblijven.

I. van Buysen, Alphen aan den Rijn

