Angst is soms tastbaar door de telefoon. „Tot nu toe hebben we steeds geluk gehad”, klonk het op een vroege ochtend vanuit Australië. „Maar morgen waait het opnieuw hard en dreigt er onweer. Als een bliksemflits de bossen in de buurt in brand zet, kan het uitdraaien op een ramp”, vertelde Vic Jurskis angstig.