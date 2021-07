Uitslag Stelling: ’We hebben boeren nodig’

Het kabinet streeft naar een halvering van schadelijke stikstof in 2035. Wanneer de regering besluit om de stikstofregels verder aan te scherpen, heeft dat drastische gevolgen voor Nederlandse boeren. Een groot deel van de landbouw in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zal dan verdwijnen, zo waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het leeuwendeel van de stellingdeelnemers vindt het aanscherpen van de stikstofregels te draconisch. „Het probleem moet in een bredere context worden geplaatst. De boeren zijn mijns inziens ten onrechte de kop van Jut,” verwoordt een respondent.

De betreffende provincies herbergen verschillende natuurgebieden, waaronder de Veluwe. In die gebieden komt veel stikstof neer, met name van koeien-, kippen- en varkensmest uit de omgeving. Toch gelooft maar 9 procent dat het aanscherpen van de stikstofregels tot een betere natuurkwaliteit zal leiden. „De natuur, oftewel water, bos en milieu, zijn de afgelopen dertig jaar alleen maar verbeterd. Zowel in kwaliteit als in kwantiteit,” zegt iemand daarover. Een ander: „Nederland is van oudsher een agrarisch land. Dat moet zo blijven. Weilanden en vee horen bij ons.”

Dat laatste is een veelgenoemd argument. Al langer speelt immers de discussie of landbouwgrond al dan niet moet wijken, bijvoorbeeld voor woningbouw of industrie. Het overgrote deel van de stellingdeelnemers voelt daar echter niets voor. Zij vrezen met het verdwijnen van boerenbedrijven ook voor een ander probleem: een voedseltekort. „Wat je krijgt is honger, werkloosheid en een ingestorte economie”, zegt iemand. Een ander gaat nog een stapje verder: „Als veeboeren weggaan, moeten we kwalitatief slechter vlees uit het buitenland halen. Door al die import daalt de CO2 ook niet.”

Na eerdere acties protesteren de boeren woensdag opnieuw tegen de continu veranderende milieuregels. 92 procent van de stellingdeelnemers heeft daar begrip voor. Een respondent zegt: „Ze hebben groot gelijk. Boeren verdienen beter. Ze willen gewoon hun werk doen, maar dan wel met ondersteuning uit Den Haag in plaats van steeds te worden afgestraft.”

Ruim 80 procent vindt dan ook dat boeren momenteel met te veel milieu-eisen rekening moeten houden. „En dat gaat ook veel te snel: de regels worden erdoorheen geramd,” zegt iemand. Een even groot percentage denkt bovendien dat het halveren van schadelijke stikstof in 2035 simpelweg niet haalbaar is. Volgens het PBL - de belangrijkste adviseur van het kabinet als het gaat om klimaat- en milieubeleid - doet een nieuw kabinet er goed aan om geen landelijke regels op te stellen, maar per regio plannen te maken. Meer dan tweederde sluit zich daarbij aan.

Onder tegenstanders van de stelling heerst vooral de opvatting dat de intensieve veehouderij moet worden aangepakt. Iemand verwoordt: „Het is echt de hoogste tijd. Vleesschuren, mega varkens- en kippenstallen kunnen weg. Net als de nertsen. En stop dan gelijk de invoer van soja en andere rommel voor dieren.”