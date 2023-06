’Jongeren bewegen veel te weinig’

Gewoon fietsen is er niet meer bij. Ook maak ik dagelijks mee dat de supermarkt overspoeld wordt met jongeren van de middelbare school die daar echt geen broodjes gezond kopen. Het zijn zakken chips, koffiebroodjes, saucijzenbroodjes, snoep etc. Daarnaast worden blikjes cola en flesjes energiedrank aangeschaft. Het liefst zetten ze hun fiets zo dicht mogelijk bij de schuifdeuren van de ingang van ons winkelcentrum. Je zal toch eens een meter meer moeten lopen. Hierdoor denk ik dat de jeugd meer last heeft van overgewicht.

Oda Krop