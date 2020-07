’Dure warmtepomp’

Wat men verdoezelt is dat een warmtepomp, - ik heb er al 7 jaar één -, weliswaar geen gas gebruikt, maar wel héél veel stroom, wat duurder uitpakt. Opgewekt met kolen of biomassa (bomen dus) is die stroom vuiler dan gas. Dit verhaal ’werkte’ alleen aan de 'klimaattafels', de gebruiker betaalt het gelag.

Ruud Maltha, Berghem