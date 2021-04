De formatie is ontaard in chaos door toedoen van de winnaar van de verkiezingen, VVD-leider Mark Rutte. Een vierde stembuszege op rij heeft de liberaal lichtzinnig gemaakt. Hij is zo vereenzelvigd met de macht dat hij meende het hele proces te kunnen sturen en gebruikte de verkenning om ook te spreken over het wegpromoveren van een lastig Kamerlid, Pieter Omtzigt.