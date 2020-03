Brief 1 ’Einde aan ’foei-gesprekjes’

Niemand raakte gewond, maar zolang deze jeugdige criminelen in spe er steeds maar weer met een ’foei- foei-gesprekje of een pietluttig taakstrafje vanaf komen en ook de ouders niet worden aangepakt verandert er niets. Gewoon weer de vroegere jeugdgevangenissen open maken en keiharde opvoeding opleggen. Maar ja, die ’geiten-wollen-sokkendragers’ zijn kennelijk zelf ook met slapheid opgevoed. Men moet er niet vreemd van op kijken dat de burger voor zichzelf opkomt znemen als het hem of haar te ver gaat.

F. Heeffer, Uden

