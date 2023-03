Uitslag Stelling: Hooligan harder straffen

Een stemmer: „Het is het proberen waard. Het wangedrag moet worden gestopt.” Iemand anders wil nog wel verder gaan: „Bij misdragingen voor de rest van het seizoen niet meer naar zowel uit- als thuiswedstrijden.”

Het systeem van stadionverboden werkt op dit moment helemaal niet goed, zo constateerde Paauw. Een overgrote meerderheid van de respondenten is het hiermee eens. Zo melden sommige stemmers toch vaak nog supporters met stadionverboden op de tribune te zien zitten. Iemand vraagt zich af: „Waarom bij die gasten niet de seizoenkaart innemen en vastzetten als de wedstrijd wordt gespeeld?”

Afgelopen weekend keerden Groningen-supporters zich tegen spelers van hun eigen club. Veruit de meeste deelnemers vinden dit schokkend. Iemand reageert: „Nu valt men over één Groningen-supporter, maar als Feyenoorders de halve stad afbreken dan is dat normaal.”

Een ander incident speelde zich een maand geleden af. Een PSV-supporter sloeg de keeper van Valencia en kreeg een stadionverbod van 40 jaar. De meerderheid vindt deze straf zwaar genoeg. Een stemmer vindt dat de Groningen-supporter van afgelopen weekend deze straf ook moet krijgen voor zijn wangedrag.

Een oplossing voor supportersgeweld is nu het spelen in lege stadions, of uitclubs verbieden naar wedstrijden te gaan als enkele hooligans zich misdragen. Een krappe meerderheid van de respondenten vindt dit een goed idee. Een stemmer: „De goeden moeten hierbij altijd lijden onder de kwaden.”

Een ander plan van Paauw is goed gedrag van supporters belonen door een bonus-malus-systeem. Dat vinden de meeste respondenten, in tegenstelling tot het uitverbod, geen goed idee. Een reactie: „Dat is werkelijk de omgekeerde wereld. Moet je iemand gaan belonen om normaal naar voetbal te kijken?”

Clubs zeggen dat het niet haalbaar is om individuele stadionverboden te handhaven. De ene helft van de respondenten denkt dat dit inderdaad zo is, de andere helft juist niet. Een deelnemer: „Echt een zwaktebod. Er is echt van alles te bedenken waardoor je ongewenste supporters niet binnen krijgt.”

Twee derde gelooft niet dat een app gaat werken, waarop de supporter gedurende zijn verbod zijn locatie doorgeeft. Een respondent pleit voor een enkelband. „Dan kunnen ze de wedstrijd kijken op de enige plek waar ze welkom zijn, en dat is thuis.” Een ander vraagt zich af waarom niemand in al die jaren een ander systeem heeft bedacht om de relschoppers er ’bij de poort van het stadion uit te zeven’.

Een aantal stemmers pleit voor het Engelse systeem. Dat houdt in dat de ergste hooligans zich voor iedere wedstrijd moeten melden. „Een keiharde voetbalwet met harde straffen”, zo omschrijft een stemmer deze wet. „Hoge boetes, gevangenisstraffen en stadionverboden.”

Driekwart vindt dat eredivisieclubs een wedstrijd niet door moeten laten gaan wanneer ze hun veiligheid niet op orde hebben. „Clubs moeten het zelf maar regelen. De politie inschakelen kost de maatschappij veel te veel geld.”