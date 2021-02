’Grote twijfel over Oxfordvaccin’

Dit vaccin is maar 60% effectief en het is nog niet bekend of en hoe het werkt bij mensen van boven de 55 jaar. Een aantal EU-landen gaat dit vaccin dan ook niet gebruiken voor mensen van boven de 55 of 60 jaar. In Zuid-Afrika zal het helemaal niet gebruikt worden omdat is gebleken dat het vaccin niet werkt tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Maar in Nederland komt het in het vaccinatieschema beter uit om de leeftijdsgrens op 65 jaar te stellen en juist de groep van 60 tot 65 met AstraZeneca te vaccineren!

Ik ben geen complotdenker, maar de gedachte kwam even bij me op dat de overheid de groep 60 tot 65 jaar liever kwijt dan rijk is: voor de toekomst zou dat enorm schelen in b.v. de AOW-kosten, de zorgkosten, de woningschaarste, en de pensioenfondsen zouden met de huidige geldpotten de komende 100 jaar de pensioenen volledig kunnen indexeren. Ik ben 64,5 jaar en wilde liever vandaag dan morgen gevaccineerd worden, maar nu moet ik er nog eens heel goed over nadenken. Een beetje bescherming is namelijk geen bescherming.

Wout de Jong, Hoorn