Brief 3: ’Duidelijke grenzen stellen’

Onder het adagium ’alles moet maar kunnen’ is zo langzamerhand niets meer te dol. ’De ware vrijheid luistert naar de wetten’, schreef dichter Jacques Perk ooit.

Het wordt tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan wat we wel en niet meer accepteren en dat we de sancties stevig ophogen. Wellicht wordt het tijd om de verplichte diensttijd maar weer in te voeren, niet om soldaat te spelen maar om je verplicht dienstbaar te maken aan de samenleving voor een bepaalde periode. Als er thuis niet meer wordt opgevoed dan maar zo.

R. Mondelaers, Bunschoten

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: