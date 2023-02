’Sta op tegen toenemend antisemitisme’

Over ruim een week is het weer zover, de herdenking van de Februaristaking. In Europa was dit vrijwel het enige volksbrede verzet tegen de Jodenvervolging door de Duitsers, hetgeen toen nog niet eens zijn duisterste zijde liet zien.

Weinig Nederlanders beseffen nu nog hoe dapper deze stakers waren.

Zij riskeerden lijf en goed door hun woede over de Jodenhaat van de nietsontziende bezetter te demonstreren. Ook zij kenden angst maar stonden vóór hun land- en buurtgenoten. Wij nemen er zeker geen voorbeeld aan.

Vergelijk dat maar eens met de hedendaagse opstelling in Nederland tegenover groeiend antisemitisme. Wordt op scholen over deze staking onderwezen? Onwaarschijnlijk, want hoe zullen islamitische leerlingen daar op reageren? Angst regeert. Holocaustontkenning en -relativering, uit welke hoek dan ook, kan groeien.

Uiting van Israëlhaat wordt niet met feiten bestreden. Scholing over het onderwerp ’ligt moeilijk’.

Bij de Dokwerker zullen weer zalvende woorden, waarschuwingen en vermaningen gesproken worden en vooral: ’Dat mag nooit meer gebeuren’. Intussen gebeurt het reeds en verzet blijft bij woorden.

P. Aalbers Bennekom