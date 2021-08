’Neem voorbeeld aan hockey’

Daar is respect voor de scheidsrechters, geen schreeuwende trainers en opgefokte spelers naar de arbitrage, en respect voor de tegenstanders. Ook de VAR is bij het hockeyen is zoals het hoort, de verantwoordelijkheid bij het team en spelers leggen. Pas ingrijpen als er door één van de teams om wordt gevraagd. Er wordt ook gespeeld met zuivere speeltijd, dat is echt een verademing. Zo is het publiek de winnaar en krijgen ze waar voor hun geld.

Bij het voetbal proberen ze hun tegenstanders een kaart, of erger, aan te smeren met schwalbes en provoceren. Wat kan het voetballen weer mooi worden als ze deze regels zouden overnemen en het weer een echte sport wordt.

Aart Bijvoet, Volendam