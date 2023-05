Premium Het beste van De Telegraaf

Coalitie loert op fouten van BBB

Na de bizarre bijna-crisis die het kabinet trof door de CDA-wens om te heronderhandelen over stikstof, groeide de voorbije weken weer wat optimisme in regeringskringen over de levensvatbaarheid van Rutte-IV. De coalitie van VVD, D66, CDA en CU slaagde er in op drie belangrijke politieke terreinen overeenstemming te bereiken.