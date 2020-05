’Effect van mondkapje onduidelijk’

Wat mij niet verbaast, is dat de experts niet alles weten over het coronavirus. Wat mij wel verbaast, is dat er zoveel uiteenlopende opvattingen bij experts bestaan over het effect van mondkapjes.

In onze buurlanden krijgen mondkapjes een steeds grotere plaats in het hele beleid. Zo wordt de productie van mondkapjes in Duitsland fors opgeschroefd. De experts daar verwachten blijkbaar veel effect door het dragen van mondkapjes in het openbare leven. Hier in Nederland ziet het RIVM, ons baken in deze crisis, vrijwel niets in het dragen van mondkapjes.

Mondkapjes hebben eerder een negatief effect dan een positief effect, is de stelling van Jaap van Dissel.

Onbegrijpelijk dat anno 2020 de wetenschap niet in staat is om tot een consistente uitspraak te komen over het al dan niet tegenhouden van besmetting door het dragen van mondkapjes. Ik hoop maar dat er geen sprake is van soort loopgravenoorlog, waarbij er geen ruimte meer is om te komen tot andere conclusies, mocht daar wel aanleiding toe zijn. Want dat gevoel bekruipt me wel een beetje.

Hans Attevelt