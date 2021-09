Keijzer is een vrouw met een groot hart en bovendien met een uitstekende juridische achtergrond. Zij kwam altijd over als een volksvrouw, die dicht bij het volk staat en had hart voor het mkb heeft. Zij had oog voor de praktische kant, dat zijn er inmiddels niet veel in het ambtenarenkabinet van onze minister-president. En dan ontslagen worden voor een open en eerlijk interview in De Telegraaf. Nog steeds de grootste krant van Nederland. Het ’schip’van onze Rutte gaat steeds meer op de Titanic lijken.

Sandra Bronkhorst - Dros, Haarlem