’Tijd en geld investeren in kernenergie’

In het laatste verkiezingsdebat werd weer de belasting op grote bedrijven besproken. Bedrijven die te veel CO2 uitstoten door gebruik van grijze elektriciteit. Ton van Wel stelt voor die belasting om te zetten in een verplichte investering in moderne, schone en veilige kernenergie, waarmee deze bedrijven voldoende groene elektriciteit geleverd krijgen en Nederland de doelstelling in 2050 kan halen.