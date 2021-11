Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Moet je dan bewust corona oplopen om de gondel in te mogen in Sölden?

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Twee? Weet je het zeker? De medewerker van de teststraat op treinstation St. Pancras in Londen kijkt me vertwijfeld aan. Ik knik desondanks instemmend. „Ja, ik heb een test nodig om Engeland in te mogen, en een test nodig om weer terug naar Nederland te mogen.”