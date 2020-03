’Oplichting met boodschappenhulp’

In Amsterdam Oost ontving een bejaarde buurvrouw een pamflet in de bus waarin ene Sara aanbiedt om boodschappen te doen of naar de apotheek te gaan. Zij belde dat nummer, en kreeg een Engels antwoordapparaat aan de lijn. Na enige tijd hing zij op.

Ondanks dat zij een abonnement heeft voor onbeperkt bellen stond deze verbinding toch op haar maandrekening.

Ik belde voor haar met de klantenservice van SIMPEL, daar werd mij verteld dat telefoonnummers beginnend met 0044 vaak oplichters zijn, en dat er klanten zijn die wel 50 euro kwijt zijn.

Aanbiedingen voor hulp met een 0044 telefoonnummer : bel niet !

Wim Wolters, Amsterdam