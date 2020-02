’Onderzoek Postcodeloterij terecht’

Het wordt hoog tijd dat de ’goede doelen’ van deze loterij in zijn geheel eens serieus onder de loep worden genomen. Er wordt veel geld geschonken en de deelnemers aan de loterij zijn het vaak niet eens met de besteding van het door hen ingebrachte geld. Dit wordt niet alleen besteed aan ’goede doelen’, maar ook aan geldverslindende tv-shows.

Uiteraard is eenieder vrij om deel te nemen aan welke loterij dan ook, maar de Postcodeloterij heeft als enige een constructie gekozen met zogenaamde straatprijzen waar alleen mensen van profiteren die een of meerdere loten hebben.

Loterijen dienen echter een individueel karakter te hebben, maar de Postcodeloterij is een soort groepsloterij en gijzelt daardoor de deelnemers. Dit is een volkomen onacceptabele loterijvorm en moet in zijn geheel intensief worden onderzocht, zoals Baudet wil.

Otto C. Tempelaars

Heemstede