’Zet in op moderne CO2-technieken’

Wat is nu de grote lijn van de klimaatconferentie in Madrid, vraagt A. van Urk zich af? Er komt een handel in emissierechten, d.w.z. dat landen die een CO2-plafond krijgen waar ze toch onder blijven, geld kunnen krijgen van landen met een ongunstig ’plafond’. Dus de CO2-uitstoot wordt niet veel minder!