’Subsidiegeld naar verkeerde doelen’

Je kunt het bijna niet verzinnen of er worden wel subsidies verstrekt aan allerlei doelen. Niet zozeer met de vraag of het wel nodig is, maar kennelijk meer gericht op het uitgeven op zich. Je moet er nu eenmaal voor zorgen dat de pot aan het eind van het jaar leeg is, anders word je het volgend jaar gekort.

Dat daarbij niet zo nauw wordt gekeken blijkt wel nu minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking -kennelijk zonder of in elk geval met veel te weinig onderzoek- subsidie gaf aan een Palestijnse hulporganisatie, die dat geld betaalde aan een tweetal personen van een terreurcel van de PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina). Met dat geld pleegde dat tweetal vorig jaar in Israël een bomaanslag op de dochter van een rabijn, die daarbij om het leven kwam.

Wat mij de vraag oplevert: wat is er nog méér mis in dat subsidiewereldje op dat ministerie? En komt er niet veel méér geld terecht op de verkeerde plaats(en)!

Jan Muijs, Tilburg