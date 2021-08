’Wetgeving rond autonome wapens keihard nodig’

Gefundeerde bezwaren tegen zelfstandig opererende wapens, zonder menselijke controle, komen namelijk niet alleen van heel veel diplomaten en maatschappelijke organisaties, zoals hij vermeldt, ook de wetenschap waarschuwt voor het steeds verder terugdringen van de rol van de mens in beslissingen over leven en dood.

Sterker nog, eind vorig jaar waarschuwden meer dan 170 Nederlandse deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica voor het ongereguleerde gebruik van autonome wapens. Naast Nederlandse wetenschappers waarschuwen ook duizenden internationale wetenschappers hiervoor, waaronder veertien huidige en oud-presidenten van artificiële intelligentie en robotica vakverenigingen, maar ook experts van IBM, Microsoft en Google DeepMind. Dat zijn mensen die de technologie begrijpen en precies weten wat het wel en niet kan doen.

Maar de roep om regulering komt niet alleen van wetenschappers. Het Internationale Rode Kruis, met top-experts in internationaal oorlogsrecht, roept op tot regulering van autonome wapens. VN secretaris-generaal António Guterres heeft meermaals verklaard dat volledig autonome wapens politiek onacceptabel en moreel verwerpelijk zijn. En er is veel politieke steun voor nieuwe regelgeving, zowel in Nederland als internationaal.

Motie

In 2019 werd bijna unaniem een VVD-motie aangenomen in de Tweede Kamer, die oproept tot bindende internationale regels voor nieuwe wapentechnologieën. In 2018 en 2021 nam het Europese parlement resoluties aan die opriepen tot een internationaal verdrag. Internationaal is een grote meerderheid voor het behoud van menselijke controle over autonome wapens en vóór nieuwe regulering. Verscheidene Europese staten ondersteunen dit standpunt. Zo stelt het Duitse regeerakkoord dat autonome wapens zonder menselijke controle verboden moeten worden. Het Belgische regeerakkoord zet in op een „initiatief om te komen tot een regelgevend kader inzake volledig autonome wapensystemen, en streeft daarbij naar een internationaal verbod.”

PAX is al jaren nauw betrokken bij internationale discussies over autonome wapens en is bezorgd dat zulke wapens zonder duidelijke regels en grenzen in oorlog gebruikt kunnen worden. De mens moet op een betekenisvolle manier in controle blijven over het gebruik van geweld. Het doden van mensen mag niet gereduceerd worden tot de nullen en enen van een algoritme. Daarnaast maken we ons zorgen over de internationale en onze veiligheid, wanneer deze wapens breed verspreid raken en leiden tot een wapenwedloop.

Verbod

Vanuit deze zorgen richtte PAX in 2013 samen met een groep internationale NGO’s de Campaign to Stop Killer Robots op. Inmiddels bestaat deze coalitie uit meer dan 170 organisaties, vele tech-experts, juristen en ethici uit meer dan 66 landen. PAX ziet de noodzaak van een internationaal verdrag dat betekenisvolle menselijke controle over het gebruik van geweld garandeert. Autonome wapens mogen dus alleen met menselijke controle gebruikt worden. Volledige autonome wapens die niet op een betekenisvolle manier gecontroleerd kunnen worden, of de mens als doelwit hebben moeten verboden worden. PAX steunt de motie van de VVD en de initiatiefnota van D66 dan ook van harte.

Als Nederland echt voorstander is van het behoud van menselijke controle en het trekken van een grens voor fundamenteel onacceptabele systemen, waarom zouden we dat dan niet doen in de vorm van internationale afspraken? Nederland is gebaat bij multilateralisme en een op normen gebaseerde internationale wereldorde. Dit geldt voor onze veiligheid, onze economie en onze waarden. In tijden van een instabieler wordende wereld, moet Nederland zich hiervoor blijven inzetten. De fundamenten waar Nederland op is gebouwd vragen daar om.

Daan Kayser, projectleider autonome wapens, bij vredesbeweging PAX. In 2011 schreef PAX voor het eerst over het onderwerp autonome wapens. Daarnaast neemt PAX sinds 2014 deel aan de besprekingen bij de VN in Geneve over dit onderwerp.