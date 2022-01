’Negatieve start Kuipers’

Het nieuwe kabinet heeft zijn intrede gedaan. De eed en de belofte zijn afgelegd, de dossiers uitgewisseld. Hugo de Jonge overhandigde zijn geloofsbrieven aan Ernst Kuipers, nu minister van Gezondheid. Vaak liet Kuipers zich ontvallen een totaal ander beleid voor te staan, dus nu krijgt hij zijn kans om te laten zien waar toe hij in staat is! Hij liet er duidelijk geen gras over groeien! Zijn eerste uitspraak was dan ook: ‘Covid zal nooit meer weggaan en zal daarom in ons leven op de een of andere manier geïncorporeerd moeten worden.' Waarom meteen zo’n doemscenario? Waarom meteen zo negatief? Een betere insteek zou zijn geweest om deze uitspraak te beginnen met het meer positieve ‘voorlopig’! Het is uiteindelijk de toon die de muziek maakt!

Hetty Winkler, Groningen