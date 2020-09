Brief 1 ’Niet vervolgen Akwasi schadalig’

En wat te denken van zijn uitspraken jaren eerder? Ach ja, het is natuurlijk geen Wilders. Wat een schandelijke vertoning. Dit is wederom het bewijs dat De heer Wilders door de politiek in Nederland veroordeeld moest worden.

Hoe lang gaat dat hier in Nederland nog door. Dit is meten met twee maten.

Els Strikkers,

Bergen

