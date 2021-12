’Helmplicht fietser slecht plan’

De ongevallen met gewone fietsen dus? Dat laten we dan maar zo? Van fietsongevallen is bekend dat botbreuken een veel voorkomend letsel zijn. Ik mis volkomen de relatie hiervan met een fietshelm en ben benieuwd wat de uitleg daarvan is.

Aangezien al in andere landen aangetoond is dat mensen minder gebruik maken van de fiets als er een helmplicht is, lijkt me dit ook verkeerstechnisch en qua milieu een ondoordacht en slecht voorstel van Interpolis. Hun portemonnee lijkt hier de grondslag van het verhaal.

Marian Uppelschoten, Gistel