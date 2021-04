’Landbouw een eerlijke kans geven’

In de 70’er jaren volgde ik landbouwopleidingen. De tendens was produceren en nog eens produceren. Ik liep stages in o.a. de vee-industrie en alles leek volstrekt normaal. Ik vond het een mooi vak. In de 80’er jaren werd ik mij bewust van het absurde systeem voor dier, natuur, maar zeker ook voor de boer. Ik werd vegetariër en ging als vrijwilliger aan de slag voor dierenbeschermingsorganisaties. Soms vreemd voor mijn agrarische omgeving waarin ik ben opgegroeid. Al decennia waarschuwen dierenbeschermings- en milieuorganisaties voor de uitwassen waar we nu mee kampen: de eenzijdige landbouw, het houden van dieren die geen dier mogen zijn, het afval (mest) en de magere beloning en waardering voor de ondernemers. De organisaties hebben helaas al jaren gelijk. Het is nooit te laat om de landbouw een eerlijke kans te geven, daar kan niemand op tegen zijn. Nu moet het roer echt om voor dier, natuur, boer en consument.

Corrie van Schaik,

Enkhuizen