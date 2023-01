Uitslag Stelling: Historisch besef essentieel

Op veel vmbo-scholen wordt amper nog geschiedenis onderwezen. Leraren op het vmbo trekken aan de bel en willen dat geschiedenis weer een verplicht vak wordt. Ruim 80 procent van de respondenten is daar ook voor. „Historisch besef hoort bij de basiskennis.”

Sommigen zijn stomverbaasd dat geschiedenis niet meer verplicht is op het vmbo. „Geschiedenis moet op elk onderwijsniveau gegeven worden zodat discussies in de maatschappij beter gevoerd kunnen worden en mensen ook beter argumenten kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en waarheid. Dat zou een hoop onzinnige discussies en polarisatie schelen.” Of zoals een andere respondent schrijft: „Mensen zonder achtergrondkennis kun je alles wijsmaken.”

De meeste respondenten vinden een gebrek aan historisch besef zorgelijk. „Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen”, klinkt het. Ook halen sommigen een uitspraak van Helmut Kohl aan: „Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven.”

Een respondent merkt op dat veel jongeren weinig weten over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. „En dat is nog maar zo kort geleden.” Een ander schrijft: „Enig historisch besef is onontbeerlijk. Het vertelt je veel over het hoe en waarom we nu doen wat we doen. En het leert jongeren dat onze democratie en vrijheden geen vanzelfsprekendheid zijn. Dat je daar zelf mede verantwoordelijk voor bent.”

Uit onderzoek blijkt dat vmbo-leerlingen veel minder vertrouwen hebben in de democratie en rechtsstaat dan havisten en vwo’ers. Ook geven ze vaker aan dat ze later niet van plan zijn te gaan stemmen. De meeste respondenten denken dat geschiedenislessen hier verandering in zouden kunnen brengen. „Want wie zijn eigen geschiedenis niet kent, heeft geen binding met het land waar hij woont.”

Een minderheid ziet weinig heil in geschiedenislessen op het vmbo. „Het kost al moeite om dit soort kinderen die kiezen om met de handen te werken naar school te krijgen. Ga ze dan niet extra demotiveren. Als je via deze omweg hun stemgedrag wil aanpassen, zorg dan voor een betrouwbare overheid.”

De meesten denken dat vmbo’ers niet veel interesse hebben in geschiedenis, maar sommigen zijn van mening dat je jongeren enthousiast kunt maken voor dit vak door de manier waarop je de lessen brengt. „Als het maar interessant en uitdagend wordt gegeven, zal bijna iedereen het leuk gaan vinden”, reageert iemand. Een ander verduidelijkt: „Geen droge opsomming met jaartallen uit het hoofd leren.”

De meeste respondenten kwalificeren hun eigen historisch besef als ’goed’ (63%) of ’uitstekend’ (24%), en driekwart vindt geschiedenis een boeiend vak. Een reactie: „Ik vond het vroeger op school de leukste en meest inspirerende les, wellicht ook door de drive van de leraar.” Anderen hadden er op school nul interesse in, maar gingen zich er eenmaal van school zelf meer in verdiepen. „Ik heb het altijd een bloedsaai vak gevonden en pas veel later de zin en het nut er van begrepen.”