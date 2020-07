Uitslag stelling: ’Vrees om inbreuk op privacy’

Op 1 september moet de app genaamd ’CoronaMelder’ in heel Nederland worden gelanceerd. Gebruikers van deze app zullen een melding krijgen als zij vijftien minuten of langer op minder dan anderhalve meter afstand van iemand zijn geweest die daarna positief getest is. Het gros van de deelnemers is uitermate kritisch over de werking hiervan: „Dit werkt niet, bluetooth kan de afstand niet nauwkeurig meten”, denkt iemand. Een scepticus voegt toe: „Die ’15-minutengrens’ is onzinnig. Er is teveel onduidelijkheid over hoe men besmet wordt en de contactduur die ervoor nodig.” Bovendien sluit de app een belangrijke risicogroep uit: „Veel mensen hebben geen smartphone en dat zijn nou juist vooral ouderen.”

Ruim de helft denkt dat de app niet effectief kan zijn zolang het huidige testbeleid wordt aangehouden waarbij alleen mensen met klachten zich mogen laten testen. „Zodra je een waarschuwing krijgt van de app zou je je meteen moeten kunnen laten testen. Anders maak je mensen alleen maar onnodig ongerust.” Anderen betwijfelen of personen met milde klachten überhaupt bereid zijn zich te laten testen. „Wie zich verantwoordelijk voelt zal zich laten testen, de meerderheid zal het laten waaien. De app heeft dus geen nut.”

Ondanks alle kritiek riep minister Hugo de Jonge mensen op de app zoveel mogelijk te downloaden. Maar van de deelnemers hoeft hij weinig te verwachten. Bijna driekwart weigert de app te installeren. „Omdat het een enorme inbreuk is op onze privacy”, luidt het voornaamste argument. „Al wordt er gezegd dat er veilig omgegaan wordt met de gegevens. De stress hierom is schadelijker dan bij andere coronamaatregelen.” Er blijkt op dit vlak dan ook weinig vertrouwen te zijn in de regering. „De overheid en ICT is geen gelukkige combinatie, zeker niet als het gaat om gevoelige informatie. Ik betwijfel of de gegevens alleen gebruikt worden voor het bestrijden van corona.” En: „Als je je vrijheden opgeeft voor veiligheid, eindig je zonder beide. Een typisch geval van ‘never waste a good crisis’.” Hoewel het gebruik van de app vrijwillig is, hebben velen de indruk dat het op slinkse wijze wordt opgelegd: „Vrijwillig? Waarom hebben ze dan alvast stiekem, software op onze telefoons geplaatst in de vorm van een ’update’?”

De kleine groep voorstanders vindt de angst voor privacyschending nogal hypocriet: „We maken ons druk om privacy, maar doen wel allemaal aan videobellen, Facebook en Instagram”. Iemand gaat verder: „Laat mensen maar doodgaan, want privacy is heilig. Alles wat enigszins kan bijdragen aan het bestrijden van Covid-19 is toe te juichen.”

Volgens enkelen zou het gebruik van de app zelfs als voorwaarde moeten gelden om toegang te krijgen tot sommige publieke ruimtes. Alleen met drastische middelen kunnen we de virusverspreiding een beetje controleren. „Privacyregels zijn nu te streng, je weet niet eens of de buren het hebben. Destijds met de Spaanse griep wist iedereen wie er binnen een paar honderd meter besmet was, huizen werden zelfs gemarkeerd.”