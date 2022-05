’Winkelpersoneel beter belonen’

Geen ongeïnteresseerde studenten die geen verstand van de producten hebben die ze moeten verkopen, geen harde muziek om het personeel te vermaken en geen scankassa’s. Geen schappen vullen als het spitsuur in de winkel is en zorgen dat de winkel er netjes uitziet. Dat betekent investeren in personeel in plaats van bezuinigen. Een verkoper in een winkel moet meer waardering, status en beloning krijgen. De klant wil zich koning voelen anders koopt hij wel online.

B. van Dam, Leiden