Brief 3 ’Twijfel over bliksemonderzoek CDA’

Dat deze kwestie geleid heeft tot een stemming over een onderzoek is eigenlijk al dubieus. Het aanzien van Hugo de Jonge is hiermee enigzins beschadigd en hij had dit moeten afkeuren; hij had moeten zeggen: ’Wij zijn beiden overwinnaars’. Dat zou tenminste voor de hele partij een eerlijk en betrouwbaar antwoord zijn.

Cas Heijenk-Caspers, Sleeuwijk

