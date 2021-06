’Nu doorpakken met Lelystad Airport’

Om met dat laatste te beginnen: het vliegveld bij de Flevolandse hoofdstad biedt nu vooral plaats aan kleine privétoestellen, die kort bij de luchthaven hun rondjes draaien. Dat geeft pas echt overlast, beweert J&E, die wel brood ziet in opening van de Lelystadse luchthaven voor vakantievluchten: „Verlossing van kleine circulerende kleine vliegtuigjes boven Lelystadse wijken. Daar heb je echt last van, ik kan het weten, ik woon op paar kilometer afstand...”

Veel voorstanders van opening van het vliegveld wijzen op de reeds gedane investeringen. Joannes 1947 zegt: „Dit zal toch niet de zoveelste blunder zijn qua infrastructuur? Het heeft goud gekost om dit vliegveld in bruikbare staat te krijgen en nu houden een paar milieuhobbyisten het tegen! Knopen doorhakken nu en charters vanaf ’Lelijkstad’ laten vertrekken. Budgetmaatschappijen kunnen daar prima opereren. Het ontlast Schiphol van de lallende passagiers in de vakantietijd. Ook Groningen kan open voor vakantievluchten. Dat scheelt een berg autoritten naar het westen toe. Doorpakken nu!”

"Je krijgt Nederlanders niet uit een vliegtuig en Schiphol groeit uit z’n jasje"

Ook Wilmavoermans is voor opening van Lelystad Airport: „Dat vliegveld moet open! Goed voor de werkgelegenheid en het zou belachelijk zijn als er kapitaalvernietiging zou plaatsvinden. Je krijgt Nederlanders niet uit een vliegtuig en Schiphol groeit uit z’n jasje door alle milieumaatregelen waarmee rekening moet worden gehouden. Dan is het beter om te spreiden en het vliegveld is klaar voor gebruik!”

Afbraak

Pb59 is ziet eveneens kapitaalvernietiging op de loer liggen. „Niet afblazen, anders is al dat geld door de plee. En dan zijn we er nog niet want ook de afbraak kost een vermogen.”

Volgens Alfredjfmulder zouden we dit plan eens moeten afronden: „Gebruiken zoals gepland. De investeringen in Lelystad Airport zijn al gedaan. Het doel moet niet zijn om in zijn totaliteit meer vluchtbewegingen te realiseren, maar om Schiphol te ontlasten. Hiermee kan de overlast rond Schiphol worden gedrukt en de veiligheid op Schiphol beter worden gewaarborgd. De lusten en lasten worden iets beter verdeeld.”

Dat verspreiden van de starts en landingen is ook voor Partijtje reden om vóór opening van Lelystad te zijn: „Drie gespecialiseerde vakantievliegvelden in Nederland; dat zou super zijn. Schiphol ontlasten geeft internationaal veel meer kansen voor de toekomst. Het vakantieverkeer legt een enorme extra druk op Schiphol. Door het te ontlasten wordt Schiphol een vliegveld met allure. Ook voor de vakantieganger is het veel relaxter om van Rotterdam, Eindhoven of Lelystad te vertrekken. Kijk in Oostenrijk naar Innsbruck: alleen vakantievluchten. Wenen is daarmee ontlast.”

Het verhaal van Leon Adegeest, die betoogt dat het openen van Lelystad niets oplost en alleen maar nadelen kent, vindt minder weerklank. Brompot noemt hem zelfs milieuridder: „De milieuridder wil ons weer met drogredenen en valse informatie op zijn groene pad het bos in sturen. Het gaat niet om een nieuwe luchthaven, maar om het verplaatsen van vluchten van de ene naar de andere bestaande luchthaven. Dat u ertegen bent mag natuurlijk, maar vertel wel gewoon de waarheid, meneer Adegeest.”

"Schizofreen landje zijn we toch"

Minder vliegen

Tegenstanders van Lelystad vinden om te beginnen dat we gewoon minder moeten vliegen. Dan is een extra luchthaven gewoon niet nodig. Dikkie53 maakt zich grote zorgen: „Vliegen is voor het milieu een ramp. Er wordt wereldwijd veel te veel gevlogen. Als je op flightradar kijkt, is het een grote wolk gele stipjes en elk stipje is een vliegtuig. Ik vind het vreemd dat je al die milieuschreeuwers hier niet over hoort.”

Edwin V_ legt de link met de huidige woningnood. Er moet ruimte voor woningbouw worden gevonden, dus: „Gewoon schrappen dat vliegveld, beter voor meer woningbouw op Flevoland.”

Anderen, zoals Caspar, signaleren dat we zoals zo vaak weer eens de kool en de geit willen sparen. En dat gaat nu eenmaal niet: „Schizofreen landje zijn we toch. Ongebreidelde groei willen met alles én het braafste milieu-jongetje van de wereld willen uithangen gaan nu eenmaal niet samen. Punt.”

Startblokken

Vele vertrouwen in het politieke verhaal is er niet. Sterker nog, het gedrag van onze politici wordt naar believen gebruikt als argument. Fam-Leijten zegt bijvoorbeeld: „Zolang Kaag het vliegtuig pakt voor een reisje naar Luxemburg, valt het allemaal wel mee met de luchtverontreiniging. Kijk eens naar het Ruhrgebied met alle industriële vervuilers. Vliegveld Lelystad staat in de startblokken, het ontlast Schiphol en het heeft al vele miljoenen gekost. Dus open dit vliegveld. Goed voor de werkgelegenheid en economie in Flevoland. Laat de klimaatdrammers aan het werk gaan en iets nuttigs gaan doen.”

"Wat denk je van het loslaten van de gedachte dat het altijd meer en groter moet? Genoeg is genoeg"

Daarmee vallen de meeste betogen mooi in het straatje van de Haarlemmermeerse wethouder Nobel, die nog liever vandaag dan morgen vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad ziet verplaatsen. Dat snapt Armchair critic wel van de wethouder: „Natuurlijk komt de heer Nobel als wethouder op voor de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Zij zullen het roerend met hem eens zijn. Maar het frappante is, dat ook de inwoners van Lelystad voorstanders zijn van de opening van Lelystad Airport. Vanwege de werkgelegenheid, die de luchthaven oplevert. Tegenstanders zijn degenen die onder de vliegroutes wonen. Daarom is het van het grootste belang, dat vliegen op lage hoogtes zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Bovendien moeten degenen die echt last hebben van overvliegende vliegtuigen financieel gecompenseerd worden. Zodat ze hun huizen beter kunnen isoleren.”

HdR heeft veel minder op met de goede bedoelingen van de gemeentepoliticus: „Typisch een verhaal van een wethouder die spreekt voor eigenbelang. Kletskoek uitkramen in de vorm van dat het veel banen oplevert; pure nonsens. Het aantrekkelijk lijken voor internationale bedrijven wil nog niet zeggen dat ze naar Nederland komen. En waar moeten ze zich dan vestigen? In het overvolle Haarlem soms? Kortom, meneer de wethouder, kun je misschien eens iets originelers bedenken? Wat denk je van een vliegveld in zee? En wat denk je van wat minder vliegen? En wat denk je van het loslaten van de gedachte dat het altijd meer en groter moet? Genoeg is genoeg. Vol is vol.”

"Openen dat vliegveld. Prima lokatie voor vakantievluchten"

Markerwaard

Een ander vliegveld, dat minder overlast oplevert, is dat misschien een plan? Veel reageerders zeggen: leg maar een nieuw Schiphol in zee, maar Pollico heeft een ander idee: „Pomp de Markerwaard alsnog leeg en bouw daar een mega-vliegveld. Dan kunnen Schiphol en Lelystad dicht. Geen herrie meer voor de omwonenden en de Randstad-grond van het voormalige Schiphol zal een vermogen opbrengen vanwege de woningbouw! Met de opbrengst van die grond alleen al kan het nieuwe vliegveld Markerwaard bekostigd worden, dus geld hoeft ook geen probleem te zijn.”

Helder verhaal, maar niet voor de korte termijn. Dus? Peer2083: „Vakantievluchten naar Europa vanaf Lelystad; intercontinentaal en zakenvluchten vanaf Schiphol. Simpeler kan ik het niet maken, wel duurder :).”

Of, volgens Bartjes: „Openen dat vliegveld. Prima lokatie voor vakantievluchten. Dit geeft ruimte voor Schiphol om haar functie als Europese hub te versterken. Schiphol is economisch te belangrijk voor Nederland om toe te geven aan al die milieu-, klimaat- en andere drammers.”