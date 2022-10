’Overheid moet zich schamen’

In eerste instantie was staatssecretaris Van Rij en een deel van de Tweede Kamer het erover eens dat deze mensen moesten worden gecompenseerd wat ook heel normaal is. Maar blijkbaar is het geld nodig voor allerlei andere zaken. Voor de niet bezwaarmakers is het geen extra geld dat ze krijgen maar is het hun eigen geld dat de Belastingdienst ten onrechte heeft ingehouden in de periode vanaf 2017-2019 en 2020. Ik vind dan ook dat de regering, Tweede Kamer, het kabinet en staatssecretaris Van Rij de ogen uit hun hoofd moeten schamen om zo respectloos om te gaan met nette burgers die op tijd hun belasting betalen. Het is te zot voor woorden. Je kunt niet met twee maten meten en 60.000 bezwaarmakers wel honoreren en een miljoen niet bezwaarmakers negeren. Het vertrouwen in de politiek en om nog te stemmen is geheel verloren.

J.W. Brouwer