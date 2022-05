’Niks geleerd van het verleden’

Dat is lekker makkelijk omgaan met belastinggeld naar mijn idee. Dus door de onverkwikkelijke situatie rond de toeslagen en de fouten die daarbij zijn gemaakt vinden we nu zelfs openlijke fraude goed. Is dit ministerie geen organisatie die leert van het verleden en zaken daardoor anders gaat aanpakken. Wat is dit voor houding en welk signaal geef je hiermee af naar nietsontziende oplichters. Heel snel wel oppakken en zorg er gewoon voor dat mensen die tegoeder trouw zijn niets te vrezen hebben. Hoe moeilijk kan dat zijn ?

Jan Pronk, Beverwijk