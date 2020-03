Het bleek de klantenservice van de ING bank te zijn. De dame die me belde, had nog een beller aan de lijn: een Nederlander die mijn portemonnee had gevonden. Ik werd doorverbonden met die beller, die niet ver achter ons reed op dezelfde snelweg. We hebben elkaar ontmoet op de eerstvolgende parkeerplaats.

Hulde aan deze bank, maar vooral aan deze eerlijke vinder.

Ruud van Kampen