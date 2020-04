’Economie moet op gang komen’

Er gaat nu al veel mis. De reguliere zorg staat bijna stil, onderzoeken worden stilgelegd. Daar ondervinden we veel problemen van. Alles staat stil voor dit ene virus, hoe erg het ook is. De economie zal echt aangezwengeld moeten worden. Want ook daar zijn grote problemen zichtbaar. Ook daar ondervinden veel mensen pijn en verdriet van. Je levenswerk vernietigd zien worden, je personeel moeten ontslaan door opgelegde regels vanuit Den Haag. Daar moet ook wat aan gedaan worden.

Aafje van der Wiel, Goingarijp